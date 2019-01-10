الزراعة بغزة تكشف حقيقة ارتفاع أسعار الدواجن

خاص - دنيا الوطنقالت وزارة الزراعة بغزة: إنه حسب الإحصائيات الموجودة، لن ترتفع أسعار الدواجن في هذه الفترة، مشيرة إلى أنها ستبقى في تحسنٍ ولن ترتفع، ما يتناسب مع المربي والمستهلك.وقال مدير دائرة الثروة الحيوانية في الوزارة، طاهر أبو حمد في تصريحات لـ "دنيا الوطن: إن هناك تحسناً واستقراراً في أسعار الدواجن، لكنه ما زال دون المستوى المطلوب.وأضاف: أن الذي يحدد السعر بشكل رئيسي كمية الطلب والعرض والسوق والقوة الشرائية، فإذا كان هناك فائض في الإنتاج تنخفض الأسعار، وإذا كان هناك نقص في الاحتياجات ترتفع الأسعار.وتابع: "نحن في وزارة الزراعة نسعى إلى أن يكون السعر متوازناً، حيث في فصل الشتاء قد تزداد معدلات النفوق عن الأوضاع الطبيعية، وبالتالي يكون هناك تراجع في الإنتاج.وحسب أبو حمد، فإن شهر كانون الثاني/ يناير الجاري، يوجد عدد مناسب من الدواجن، حوالي مليون و400 الف دجاجة، وهي كافية لتغطية حاجات السكان.وترى وزارة الزراعة بأن سعر 10 شواكل في الصيف، و11 شيكلاً في الشتاء، يكون مناسباً بالنسبة لمربي الدواجن والمستهلك.وأضاف: أنه في حال كان أقل من ذلك يتضرر المربي، وإذا كانت أكثر من ذلك فإن المستهلك سيتضرر، وفي هذه الحالة تتدخل وزارة الزراعة لإحداث توازن.وفيما يتعلق بالمجمدات، قال مدير دائرة الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة: إنه حتى الآن لن تستطيع الوزارة اتخاذ قرار إلا في حال استقرار التحسن في أسعار الدواجن.