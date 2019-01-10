تعاون فلسطيني ألماني في المجال السياحي

ورحبت الوزيرة معايعة بالسيد كلاجس في فلسطين، مقدمة له التهنئة لتولية منصب ممثل جمهورية المانيا الاتحادية لدى دولة فلسطين، ومؤكدة على ضرورة الاستمرار في التعاون الثنائي المشترك بين البلدين، وخصوصاً في المجال السياحي، حيث يزور فلسطين سنوياً أعداد كبيرة من السياح الألمان.



وتحدثت معايعة عن صورة الوضع السياسي العام، وما تمر به المنطقة من ظروف سياسية دقيقة، وبالأخص في ظل الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على المقدسات الفلسطينية، والاعتداءات التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني، مؤكدة إصرار الشعب والقيادة الفلسطينية على الاستمرار بالنضال السلمي لتحقيق الاستقلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.



وتطرقت معايعة للحديث عن أهمية ما تمتلكه فلسطين من كنوز ومقتنيات أثرية، ما يؤهلها لتكون الوجهة السياحية الفريدة على مستوى العالم، علاوة على احتضانها لأهم المواقع الدينية ككنيسة القيامة والمسجد الأقصى وكنيسة المهد، متطرقة للحديث عما تقوم به وزارة السياحة والآثار للنهوض بالسياحة الفلسطينية والحفاظ على التراث الثقافي، من خلال الترويج لفلسطين كمقصد سياحي مستقل، والمشاركة في المعارض السياحية الدولية، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة للسياحة الوافدة لفلسطيني، لتحيق نمو في أعداد هذه الوفود، وكذلك نسبة الإشغال الفندقي.





وتباحث الطرفان في سبل التعاون الثنائي المشترك في مجال مشاركة فلسطين في معرض برلين السياحي الدولي، والذي يعتبر من المعارض السياحية المهمة على مستوى القارة الأوروبية والعالم، وتسعى فلسطين للمشاركة به للتأكيد على أهمية القطاع السياحي الفلسطيني، ولتسهيل التشبيك المباشر بين القطاع السياحي الفلسطيني ونظرائه من حول العالم؛ لتكثيف أعداد السياح القادمين إلى فلسطين.



وبدوره، فقد شكر السيد كلاجس الوزيرة معايعة على حفاوة الاستقبال، مؤكداً على حبه الكبير للعمل في فلسطين، ومعرفته الكبيرة بأهمية هذه المنطقة سياحياً، وامتلاكها للعديد من المواقع الأثرية والسياحية المهمة على مستوى العالم، علاوة على تطلعه لمزيد من العمل والتعاون بين الجانبين، واستعداده الكامل للتعاون الثنائي لتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين.



رام الله - دنيا الوطناستقبلت وزيرة السياحة والآثار، ممثل جمهورية ألمانيا لدى دولة فلسطين، السيد كرستيان كلاجس، وذلك في مقر وزارة السياحة والآثار بمدينة بيت لحم.