شاهد: (تياترو فلسطين) أول أكاديمية للفن المسرحي في قطاع غزة

في خطوة غير مألوفة على المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة، تمكنت مجموعة شبابيبة من تشكيل أكاديمية للفن المسرحي حملت اسم "تياترو فلسطين".





ويفتقد قطاع غزة للمعاهد والمراكز الثقافية التي تنمي مواهب الغناء والموسيقى؛ فيما تكن فكرة "تياتروا فلسطين" وليدة اللحظة، حيث انطلقت منذ خمس سنوات عبر إعلان بمواقع التواصل الاجتماعي.





انضم إلى الأكاديمية منذ انطلاقها 48 شاباً وفتاة، بينهم ثمانية من ذوي الاحتياجات الخاصة، وللمزيد من التفاصيل عبر التقرير التالي:



خاص دنيا الوطن – آن العقاد