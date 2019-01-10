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السعودية: سنُعيد "اليمن" لحضن العروبة بعد تخليصه من ميلشيات إيران

السعودية: سنُعيد "اليمن" لحضن العروبة بعد تخليصه من ميلشيات إيران
الأمير خالد بن سلمان
رام الله - دنيا الوطن
قال السفير السعودي لدى الولايات المتحدة الأميركية، الأمير خالد بن سلمان: إن المملكة العربية السعودية، ستُعيد اليمن إلى حضن العروبة.

وأضاف بن سلمان، في تغريدة له على حسابه بموقع (تويتر): "رغم قيام الحوثيين بإحراق المواد الغذائية واستخدام سلاح التجويع في عدوانهم على الشعب اليمني الأبي، سيستمر التحالف بقيادة المملكة في دعم أشقائنا في اليمن بكل ما يحتاجونه حتى تخليصهم من قبضة الميليشيات الإيرانية الإرهابية وعودة اليمن إلى حضن العروبة".

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