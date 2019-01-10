آيزنكوت يُحذّر: جبهة غزة الأكثر انفجارًا

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس الأركان الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، أن حركة حماس ترى نصرًا عظيمًا في التحركات السياسية التي تحدث في إسرائيل، موضحًا أن الجبهة الجنوبية ليست الوحيدة، لكنها الجبهة الأكثر انفجارًا.وأضاف آيزنكوت: لا يمكن وقف ما يحدث في قطاع غزة برفع اليد، لذا آمل التوصل إلى هدنة طويلة حتى نهاية عام 2019، حيث سنستكمل حتى ذلك، العمل في مشروع العائق الحدودي.وأوضح قائلًا: حاليًا لا أعتقد أنه يمكن عمل أي شيء آخر في غزة. أحبطنا حوالي 15 إلى 20 ألف محاولة تهريب للصواريخ.وكان المحلل العسكري في صحيفة (يديعوت أحرنوت)، أليكس فيشمان، قال في وقت سابق: "غزة لن تهدأ ولا توجد إمكانية لأية تسوية بين إسرائيل وحماس".وأضاف أن "هناك من ينثر هذا الوهم لدى الجمهور، من أجل طمس حقيقة أنه ليس لدينا فكرة حول كيفية تحقيق هدوء عند حدود القطاع"، واعتبر أن "مفتاح تحريك عملية التسوية يكمن في قفلين: قضية الأسرى والمفقودين، واتفاق المصالحة بين السلطة الفلسطينية وحماس".وقال: إن إسرائيل تدرك أنه في ظل الوضع الحالي، حيث لا حرب ولا سلم، والأوضاع المزرية في القطاع والنقص الحاد فيه بالماء والكهرباء والدواء والغذاء وكافة أنواع المنتجات، أي عدم حدوث أي حل في الكارثة الإنسانية فيه، سيقود إلى الانفجار لا محالة واشتعال حرب جديدة.