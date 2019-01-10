قسم العناية المركزة بالدرة يُحقق تحسناً بعلاج الحالات بنسبة 93.6% خلال 2018

رام الله - دنيا الوطن-أمل مطيرأفاد التقرير السنوي الصادر عن قسم العناية المركزة في مستشفى محمد الدرة للأطفال، أن نسبة التحسن في علاج الحالات داخل القسم بلغت (93.6%)، منها (64) حالة من أمراض الجهاز التنفسي، و(46) حالة من أمراض الجهاز العصبي والعضلات، و(12) حالة من أمراض الاستقلاب والغدد.وذكر التقرير بأن القسم استقبل (156) حالة خلال عام 2018، وتم التعامل مع الحالات ومعالجتها في القسم بالإمكانيات والأجهزة المتوفرة، كما وبلغت حالات دخول قسم العناية المركزة من أمراض الصدمة الانتانية (10) حالات، بالإضافة إلى حالتين من أمراض الجهاز الهضمي وملحقاته و(3) حالات أمراض قلب و(8) حالات تسمم و(10)حالات أمراض أخرى متعددة.وأوضح د. زياد المصري، رئيس قسم العناية المركزة في مستشفى الدرة للأطفال، أن هذا النجاح تكلل بجهود جميع العاملين بالقسم من طواقم طبية وتمريضية من أجل خدمة المرضى والوصول إلى خدمة صحية مميزة على حد سواء.من جانبه، أشاد د. ماجد حمادة، مدير مستشفى الدرة للأطفال، بما يقدمه قسم العناية المركزة من خلال استيعاب العديد من حالات الأطفال الحرجة، والتعامل معها بشكل إيجابي بالرغم من قلة الموارد، وضعف الإمكانيات بسبب الحصار، إلا أن مستشفى الشهيد محمد الدرة، وقسم العناية المركزة خاصة، حقق نتائج مميزة في تقديم الخدمة الصحية، بالمقارنة مع دول الجوار.يذكر، أن قسم العناية المركزة في المستشفى، يستقبل المرضى من منطقة غزة والشمال والجنوب، عند الحاجة لذلك.