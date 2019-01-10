غرينبلات: الفلسطينيون غير جادين في عملية السلام

رام الله - دنيا الوطنهاجم المبعوث الأمريكي جيسون غرينبلات، السلطة الفلسطينية، مجددًا، وادعى أنها ترفض الاعتراف بالواقع.وكتب غرينبلات عبر حسابه بموقع (تويتر): إن التصريحات الفلسطينية، حول زيارة المستشار القومي الأمريكي، جون بولتون، لإسرائيل، والتي قام خلالها بجولة في البلدة القديمة في القدس، بما في ذلك أنفاق الحائط الغربي، والمنطقة المحيطة بها، تشير إلى أن الفلسطينيين، ليسوا جادين في عملية السلام.وأضاف: "لا يمكن شطب الحقيقة والتاريخ.. حان الوقت لإظهار الجدية".