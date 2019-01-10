سلطة المياه تُصدر تقرير اللجنة المشتركة الحكومية السنوي الخاص بمحطات التحلية لعام 2018
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت اللجنة المشتركة، اليوم، برئاسة سلطة المياه، وعضوية كل من: وزارة الصحة، ووزارة الاقتصاد الوطني، تقريرها الخاص بمحطات التحلية لعام 2018م، والذي تضمن ضبط ومراقبة محطات تحلية المياه الخاصة في قطاع غزة، والتشديد على امتثال هذه المحطات لمعايير الصحة الفلسطينية، فيما يخص مياه الشرب المحلاة للمحافظة على سلامة المواطنين، وللمتابعة الدورية لعمل محطات التحلية في قطاع غزة من النواحي الفنية والتنظيمية.
وهدف التقرير لعدة أهداف كان من أهمها: التأكد من مطابقة نوعية المياه المحلاة المنتجة للمواصفات المحلية الخاصة بمياه الشرب، والتأكد من تطبيق الشروط والمعايير الفنية فيما يخص عمل وتشغيل محطات التحلية، والتأكد من قانونية محطات التحلية وسيارات التوزيع في قطاع غزة، كما هدف التقرير إلى عمل رؤية مستقبلية للتعامل مع محطات التحلية من الناحية الفنية والتنظيمية وتحديد رؤية مستقبلية لآلية مراقبة ومتابعة المحطات ومتابعة الخزانات الثابتة والمتحركة وتقييم جودة المياه المحلاة وعلاقتها بالمواصفات الدولية والمحلية.
كما أبرز التقرير آلية عمل اللجنة المشتركة في متابعة هذه المحطات، حيث تم التعرف على العدد الحقيقي لمحطات التحلية والاطلاع على مدى موافقة تحاليل هذه المحطات لمعايير الصحة العالمية وكذلك التعرف على آلية الرقابة على هذه المحطات خلال العام.
أصدرت اللجنة المشتركة، اليوم، برئاسة سلطة المياه، وعضوية كل من: وزارة الصحة، ووزارة الاقتصاد الوطني، تقريرها الخاص بمحطات التحلية لعام 2018م، والذي تضمن ضبط ومراقبة محطات تحلية المياه الخاصة في قطاع غزة، والتشديد على امتثال هذه المحطات لمعايير الصحة الفلسطينية، فيما يخص مياه الشرب المحلاة للمحافظة على سلامة المواطنين، وللمتابعة الدورية لعمل محطات التحلية في قطاع غزة من النواحي الفنية والتنظيمية.
وهدف التقرير لعدة أهداف كان من أهمها: التأكد من مطابقة نوعية المياه المحلاة المنتجة للمواصفات المحلية الخاصة بمياه الشرب، والتأكد من تطبيق الشروط والمعايير الفنية فيما يخص عمل وتشغيل محطات التحلية، والتأكد من قانونية محطات التحلية وسيارات التوزيع في قطاع غزة، كما هدف التقرير إلى عمل رؤية مستقبلية للتعامل مع محطات التحلية من الناحية الفنية والتنظيمية وتحديد رؤية مستقبلية لآلية مراقبة ومتابعة المحطات ومتابعة الخزانات الثابتة والمتحركة وتقييم جودة المياه المحلاة وعلاقتها بالمواصفات الدولية والمحلية.
كما أبرز التقرير آلية عمل اللجنة المشتركة في متابعة هذه المحطات، حيث تم التعرف على العدد الحقيقي لمحطات التحلية والاطلاع على مدى موافقة تحاليل هذه المحطات لمعايير الصحة العالمية وكذلك التعرف على آلية الرقابة على هذه المحطات خلال العام.
وتقوم اللجنة المشتركة بزيارات ميدانية ثلاثة أيام في الأسبوع مع أخذ العينات وفحصها في مختبرات وزارة الصحة، وقامت اللجنة بعملية إحصاء لمحطات التحلية كافة المرخصة وغير المرخصة في قطاع غزة من خلال تعبئة نموذج موحد، كما ويتم تحرير إخطارات بحق المحطات حسب الحاجة منها: (إخطار بالترخيص، إخطار بتجديد الترخيص، إخطار بإجراء تعديلات على المحطة).
كما تناول التقرير الزيارات الميدانية التي تم تنفيذها من قبل اللجنة الحكومية المشتركة والتي شملت المحافظات الخمسة لقطاع غزة كما وكانت بواقع 201 زيارة ميدانية على طول العام 2018م.
أما عن نتائج الزيارات الميدانية للمحطات والتي كانت بواقع زيارتين لكل محطة على طوال العام في المحافظات الخمس كانت على النحو التالي:
نتائج الزيارة التفتيشية الأولى:
تم تحرير إخطارات تنفيذية موقعة من قبل ممثلي المؤسسات "أعضاء اللجنة" بخصوص ترخيص المحطات غير المرخصة وتجديد ترخيص المحطات المنتهية والالتزام بالشروط الفنية والصحية لكل محطة على حدى وذلك لـ 88 محطة تحلية من أصل 108 محطات، وعليه كانت النسبة المخالفة للشروط الفنية 81%.
نتائج الزيارة التفتيشية الثانية:
حيث هدفت إلى متابعة التزام مالكي المحطات بالملاحظات الفنية والصحية التي تم الإشارة لها في الزيارة الأولى، لم يتبقَ إلا 29 محطة بنسبة 32% هذه المحطات التي لم تلتزم بشروط اللجنة.
وعليه فإن التحسن الملحوظ في مستوى التزام أصحاب المحطات بالمواصفات الفنية والصحية خلال الزيارة التفتيشية الثانية هو 49% من المحطات كانت مستوفية لجميع الملاحظات وقامت بتنفيذها.
أما عن المعوقات التي واجهت اللجنة فقد تضافرت جهود المؤسسات المشاركة في تذليلها، وجاري المتابعة مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز عمل اللجنة وتوفير احتياجاتها.
وفي ختام التقرير، أوصت اللجنة بعدة توصيات فنية وإدارية من أهمها: تعزيز عمل اللجنة في مراقبة ومتابعة عمل محطات التحلية وإجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من سلامة مياه الشرب المحلاة، وذلك من خلال زيادة عدد الزيارات الرقابية، وتوفير الاحتياجات اللازمة لعمل اللجنة، وضرورة العمل على ترخيص جميع محطات تحلية المياه الجوفية الخاصة في قطاع غزة، وتعزيز الإجراءات القانونية ضد المحطات المخالفة، ضرورة تقليل كميات المياه العادمة الناتجة عن محطات التحلية من خلال رفع كفاءاتها، وأخيراً ضرورة إعادة استخدام المياه العادمة ذات الملوحة الأقل
كما تناول التقرير الزيارات الميدانية التي تم تنفيذها من قبل اللجنة الحكومية المشتركة والتي شملت المحافظات الخمسة لقطاع غزة كما وكانت بواقع 201 زيارة ميدانية على طول العام 2018م.
أما عن نتائج الزيارات الميدانية للمحطات والتي كانت بواقع زيارتين لكل محطة على طوال العام في المحافظات الخمس كانت على النحو التالي:
نتائج الزيارة التفتيشية الأولى:
تم تحرير إخطارات تنفيذية موقعة من قبل ممثلي المؤسسات "أعضاء اللجنة" بخصوص ترخيص المحطات غير المرخصة وتجديد ترخيص المحطات المنتهية والالتزام بالشروط الفنية والصحية لكل محطة على حدى وذلك لـ 88 محطة تحلية من أصل 108 محطات، وعليه كانت النسبة المخالفة للشروط الفنية 81%.
نتائج الزيارة التفتيشية الثانية:
حيث هدفت إلى متابعة التزام مالكي المحطات بالملاحظات الفنية والصحية التي تم الإشارة لها في الزيارة الأولى، لم يتبقَ إلا 29 محطة بنسبة 32% هذه المحطات التي لم تلتزم بشروط اللجنة.
وعليه فإن التحسن الملحوظ في مستوى التزام أصحاب المحطات بالمواصفات الفنية والصحية خلال الزيارة التفتيشية الثانية هو 49% من المحطات كانت مستوفية لجميع الملاحظات وقامت بتنفيذها.
أما عن المعوقات التي واجهت اللجنة فقد تضافرت جهود المؤسسات المشاركة في تذليلها، وجاري المتابعة مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز عمل اللجنة وتوفير احتياجاتها.
وفي ختام التقرير، أوصت اللجنة بعدة توصيات فنية وإدارية من أهمها: تعزيز عمل اللجنة في مراقبة ومتابعة عمل محطات التحلية وإجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من سلامة مياه الشرب المحلاة، وذلك من خلال زيادة عدد الزيارات الرقابية، وتوفير الاحتياجات اللازمة لعمل اللجنة، وضرورة العمل على ترخيص جميع محطات تحلية المياه الجوفية الخاصة في قطاع غزة، وتعزيز الإجراءات القانونية ضد المحطات المخالفة، ضرورة تقليل كميات المياه العادمة الناتجة عن محطات التحلية من خلال رفع كفاءاتها، وأخيراً ضرورة إعادة استخدام المياه العادمة ذات الملوحة الأقل
من 2000 ملجم/لتر (TDS) في الاستخدامات المناسبة حسب نوعيتها.
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