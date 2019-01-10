سلطة المياه تُصدر تقرير اللجنة المشتركة الحكومية السنوي الخاص بمحطات التحلية لعام 2018



تم تحرير إخطارات تنفيذية موقعة من قبل ممثلي المؤسسات "أعضاء اللجنة" بخصوص ترخيص المحطات غير المرخصة وتجديد ترخيص المحطات المنتهية والالتزام بالشروط الفنية والصحية لكل محطة على حدى وذلك لـ 88 محطة تحلية من أصل 108 محطات، وعليه كانت النسبة المخالفة للشروط الفنية 81%.



نتائج الزيارة التفتيشية الثانية:



حيث هدفت إلى متابعة التزام مالكي المحطات بالملاحظات الفنية والصحية التي تم الإشارة لها في الزيارة الأولى، لم يتبقَ إلا 29 محطة بنسبة 32% هذه المحطات التي لم تلتزم بشروط اللجنة.



وعليه فإن التحسن الملحوظ في مستوى التزام أصحاب المحطات بالمواصفات الفنية والصحية خلال الزيارة التفتيشية الثانية هو 49% من المحطات كانت مستوفية لجميع الملاحظات وقامت بتنفيذها.



أما عن المعوقات التي واجهت اللجنة فقد تضافرت جهود المؤسسات المشاركة في تذليلها، وجاري المتابعة مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز عمل اللجنة وتوفير احتياجاتها.



وفي ختام التقرير، أوصت اللجنة بعدة توصيات فنية وإدارية من أهمها: تعزيز عمل اللجنة في مراقبة ومتابعة عمل محطات التحلية وإجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من سلامة مياه الشرب المحلاة، وذلك من خلال زيادة عدد الزيارات الرقابية، وتوفير الاحتياجات اللازمة لعمل اللجنة، وضرورة العمل على ترخيص جميع محطات تحلية المياه الجوفية الخاصة في قطاع غزة، وتعزيز الإجراءات القانونية ضد المحطات المخالفة، ضرورة تقليل كميات المياه العادمة الناتجة عن محطات التحلية من خلال رفع كفاءاتها، وأخيراً ضرورة إعادة استخدام المياه العادمة ذات الملوحة الأقل

من 2000 ملجم/لتر (TDS) في الاستخدامات المناسبة حسب نوعيتها.



وتقوم اللجنة المشتركة بزيارات ميدانية ثلاثة أيام في الأسبوع مع أخذ العينات وفحصها في مختبرات وزارة الصحة، وقامت اللجنة بعملية إحصاء لمحطات التحلية كافة المرخصة وغير المرخصة في قطاع غزة من خلال تعبئة نموذج موحد، كما ويتم تحرير إخطارات بحق المحطات حسب الحاجة منها: (إخطار بالترخيص، إخطار بتجديد الترخيص، إخطار بإجراء تعديلات على المحطة).كما تناول التقرير الزيارات الميدانية التي تم تنفيذها من قبل اللجنة الحكومية المشتركة والتي شملت المحافظات الخمسة لقطاع غزة كما وكانت بواقع 201 زيارة ميدانية على طول العام 2018م.أما عن نتائج الزيارات الميدانية للمحطات والتي كانت بواقع زيارتين لكل محطة على طوال العام في المحافظات الخمس كانت على النحو التالي:نتائج الزيارة التفتيشية الأولى: