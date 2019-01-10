الاحتلال يُطلق نيرانه تجاه صيادي الأسماك والمزارعين جنوب ووسط القطاع
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت زوارق الاحتلال الإسرائيلي، نيرانها تجاه الصيادين، صباح اليوم الخميس، في بحر رفح جنوبي قطاع غزة.
كما أطلقت قوات الاحتلال، نيرانها تجاه الأراضي الزراعية شرقي المحافظة الوسطى بقطاع غزة، ولم يبلغ عن إصابات في الحادثتين.
أطلقت زوارق الاحتلال الإسرائيلي، نيرانها تجاه الصيادين، صباح اليوم الخميس، في بحر رفح جنوبي قطاع غزة.
كما أطلقت قوات الاحتلال، نيرانها تجاه الأراضي الزراعية شرقي المحافظة الوسطى بقطاع غزة، ولم يبلغ عن إصابات في الحادثتين.
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