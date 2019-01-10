شؤون فلسطينية

مستشفى شهداء الأقصى: قسم العلاج الطبيعى يُقدم 7200 جلسة خلال 2018

مستشفى شهداء الأقصى: قسم العلاج الطبيعى يُقدم 7200 جلسة خلال 2018
رام الله - دنيا الوطن- نبيل الصالحي
كشف التقرير السنوى لقسم العلاج الطبيعى فى مستشفى شهداء الأقصى 2018 عن الزيادة الملحوظة في الخدمات المقدمة للمرضى والجمهور، والتى وصلت إلى 7200 جلسة علاج طبيعي، أى بنسبة 130% مقارنة بالعام 2017م.

وعزا رئيس قسم العلاج الطبيعي بالمستشفى الدكتور عاطف أبو موسى، سبب ذلك إلى خطة العمل في بداية العام 2018 التي شملت إدماج خدمات العلاج الطبيعي بأقسام القيصريات، وإضافة فترة مسائية للعمل، إضافةً إلى التعامل مع مصابي أحداث
مسيرات العودة الكبرى، التي انطلقت في آذار/ مارس الماضي.

وأوضح د. أبو موسى، بأن قسم العلاج الطبيعي، قام بتفعيل العمل في الفترة المسائية بعد رفده ببعض الموظفين والفنيين العاملين ضمن برنامج طموح (2)، مطالباً بضرورة تثبيت عدد العاملين بالقسم، والذي سينعكس إيجاباً على الخدمة الصحية المقدمة للجمهور والجرحى.

من جانبه، قدم مدير المستشفى الدكتور كمال خطاب شكره للعاملين بقسم العلاج الطبيعي على جهودهم المبذولة خلال العام المنصرم، وخاصة بالتعامل مع مصابي أحداث مسيرات العودة الكبرى المنومين بالمستشفى، الذي يعكس مدى تطور وشمولية
الخدمة الصحية التي تقدمها المستشفى للمرضى والجرحى بشكل خاص ولجمهور المحافظة الوسطى بشكل عام.

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