الطيراوي: مرسوم الانتخابات سيكون للرئاسة والتشريعي معًا

قال عضو اللجنة المركزية في حركة (فتح)، اللواء توفيق الطيراوي: إن كل ما جرى في غزة من انسحاب الاحتلال منها إلى الانقلاب، يصب في خانة تصفية القضية، مشيراً إلى أن "أكثر ناس متغولين في السلطة، وسلطويين هم حركة حماس".



وأضاف "الطيراوي" خلال حوار مع الميادين: "إذا أرادت حركة حماس إجراء الانتخابات، يمكن أن تحصل في الضفة وغزة ومن يفوز يحكم فلسطين، ونرفض أن يُزايد علينا أحد في موضوع المقاومة".



وأوضح، أن السلطة سحبت الموظفين من معبر رفح "لأنه أصبح لا عمل لهم، ولا علاقة لهم، وأصبحوا كشاهد الزور، لأن موظفي حماس هم من يقومون بكل العمل"، حسب قوله.



ولفت إلى أن مرسوم إجراء الانتخابات، سيصدر ليشمل المجلس التشريعي والرئاسة معاً، وليس للتشريعي وحده، مضيفاً "إذا أرادت حماس الانتخابات، يمكن أن تحصل في الضفة وغزة ومن يفوز يحكم فلسطين".





وأضاف الطيراوي، أن الرئيس محمود عباس، لم يذهب للمحكمة الدستورية، بل 3 نواب من ذهبوا، وإثر ذلك أصدرت الدستورية قراراً بحل المجلس التشريعي، وإجراء الانتخابات.

وأوضح الطيراوي لفضائية (الميادين) أن 3 نواب توجهوا إلى المحكمة العليا لحل المجلس التشريعي، لكنها قالت: إن هذا ليس من اختصاصها، ورفع الموضوع للمحكمة الدستورية التي قررت حل المجلس التشريعي، وإجراء الانتخابات.

رام الله - دنيا الوطن