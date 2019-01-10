كوربين يُطالب بانتخابات عامة في بريطانيا حال خسرت ماي التصويت بالبرلمان





وسيجرى التصويت في البرلمان يوم الثلاثاء، على خطط ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل، وفق ما ذكرت وكالة (رويترز).



وأضافت أنه من المتوقع على نطاق واسع أن يرفضوها بعدما فشلت في إقناع الحزب الإيرلندي الشمالي، الذي يدعم حكومة الأقلية التي ترأسها.



ووفقا لنص الخطاب الذي سيلقيه كوربين في ويكفيلد بشمال إنجلترا، ونشر حزب العمال الذي يتزعم المعارضة مقتطفات منه سيقول كوربين "إذا لم تتمكن الحكومة من إقرار أكثر تشريعاتها أهمية، فسيتعين حينها إجراء انتخابات عامة في أقرب فرصة".



وترفض ماي حتى الآن التراجع عن اتفاقها الذي يشمل روابط تجارية وثيقة مع الاتحاد الأوروبي بعد الخروج في 29 آذار/مارس.

رام الله - دنيا الوطنيلقي زعيم حزب العمال، جيريمي كوربين خطاباً، اليوم، يُطالب بإجراء انتخابات عامة، إذا خسرت رئيسة الوزراء تيريزا ماي تصويتاً في البرلمان.