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دولي

أردوغان يُهاجم ممثلة تركية أهانت الحجاب

أردوغان يُهاجم ممثلة تركية أهانت الحجاب
رام الله - دنيا الوطن
هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الممثلة دنيز شاكر، بعد إهانتها فتيات محجبات.

ووفق ما نقلت عنه وكالة (الأناضول)، فقد وصف أردوغان، خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية في البرلمان، دنيز بـ"الفاشية"، مضيفًا: "ما اسم الإساءة التي قامت بها؟ بما أنها ممثلة، فقد أثبتت حقيقتها المسمومة، عندما فعلت ما فعلته مع الفتيات المحجبات".

وأوضح، أن "هجومها على بناتنا فقط لأنهنّ محجبات دليل على أنّها فاشيّة في أكثر أوضاعها انحطاطاً"، مُشددًا على رفضه التعرض لحرية الآخرين، قائلاً: إن ما قامت به دنيز شاكر، يشبه العقلية السائدة لدى حزب الشعب الجمهوري، من ناحية التدخل في حياة الناس.

وقال أردوغان: مبادئ حزب الحرية والعدالة، تدفع نحو الحفاظ على حرية الآخرين، وعدم التعدي عليها.

يشار إلى أن السلطات التركية، حققت مع دنيز شاكر، بعد دخولها أحد المقاهي بحالة سكر شديدة، ووجدت سبع فتيات محجبات، لتقوم بكيل الشتائم لهن، والقول: إنكن "في تركيا وليس السعودية".

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