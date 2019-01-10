الملك سلمان: سنُصدّر الكفاءات السعودية ولن نستورد

رام الله - دنيا الوطنتناول الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، في حديث له، قدرات السعوديين، وذلك خلال تدشينه برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة.ووفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء السعودية (واس)، فقد قال الملك سلمان: إنه سعيد بالكفاءات الوطنية.. وبإمكان المملكة الآن تصديرها بدلاً من استيرادها".وأضاف الملك السعودي في حديثه عن هذه الكفاءات: "لله الحمد الآن ممكن نصدر ما نستورد".ودشن الملك سلمان برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، الذي يستهدف 8 قطاعات واعدة في إنتاج وتصنيع عدد من المنتجات.وقال الملك: "أنا سعيد أني أراكم اليوم، وسعادتي دائماً أراها عندما أشاهد الكفاءات في بلادنا، والحمد لله في كل المجالات، وهذه نعمة من الله على كل حال، ثم وجود وسائل التعليم في كل المملكة من المدارس والجامعات والكليات، جعلت المملكة تكتفي بأبنائها، وهذه نعمة كبرى".وأضاف الملك سلمان: "لكن النعمة الأكبر هو الأمن والاستقرار في بلادنا، الذي جعل العمل فيها في كل مجال ماشياً، والأكبر من هذا كله بلادنا بلاد الحرمين، ويشرفني كما يشرف أي واحد من الأسرة أو من أبناء وطننا، أن نكون خداماً للحرمين الشريفين".