كيم سيُحاول تحقيق نتيجة يُرحب بها العالم في قمة ثانية مع ترامب

عبّر زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، عن أمله في أن تأخذ الأطراف المعنية "المخاوف المنطقية" لكوريا الشمالية مأخذ الجد، وأن تعالجها للوصول إلى حل شامل في شبه الجزيرة الكورية.



جاء ذلك، وفق ما نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن كيم خلال زيارة للصين، التقى خلالها الرئيس شي جين بينغ، مضيفاً أن بلاده ستحاول تحقيق نتيجة يرحب بها المجتمع الدولي في قمة ثانية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفق ما نقلت وكالة (رويترز).



وجاءت رابع زيارة يقوم بها كيم للصين خلال عام في أعقاب تقارير عن مفاوضات متقدمة بخصوص قمة ثانية بين واشنطن وبيونجيانج، بهدف حل الأزمة المتعلقة ببرامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية.



وتعهد كيم وترامب، بالعمل صوب نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية، خلال قمتهما التاريخية بسنغافورة في حزيران/يونيو، لكن الاتفاق لم يتطرق للتفاصيل.





ولم تحرز المفاوضات تقدماً يذكر منذ ذلك الحين، وفق ما نقلت وكالة (رويترز).

رام الله - دنيا الوطن