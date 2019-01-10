شؤون فلسطينية

إسرائيل تفتتح شارعًا يفصل الفلسطينيين والمستوطنين في القدس

إسرائيل تفتتح شارعًا يفصل الفلسطينيين والمستوطنين في القدس
رام الله - دنيا الوطن
اعلنت السلطات الإسرائيلية، افتتاح شارع "4370"، الذي يطلق عليه "شارع الأبرتهايد"، في القدس، لكونه يفصل بين السائقين الفلسطينيين والسائقين من المستوطنين الإسرائيليين.

والشارع يربط مستوطنة (غيفاع بنيامين) ومستوطنة (آدم) بشارع رقم "1" أو شارع "تل أبيب – القدس"، ويقع بين مفترق التلة الفرنسية وبين النفق المؤدي إلى جبل المشارف.

ويبلغ طول الشارع ثلاثة كيلومترات ونصف، وأطلق عليه "شارع الأبرتهايد" حيث يقسم الشارع على طوله جدار يصل ارتفاعه إلى 8 أمتار، يفصل بين السائقين الفلسطينيين والسائقين من المستوطنين الإسرائيليين.

وكان قد افتتح الجانب الغربي من الشارع، قبل أسبوعين، للفلسطينيين، الذين لا يسمح لهم بالدخول إلى القدس المحتلة، وافتتح، اليوم، الجانب الغربي منه للمستوطنين؛ لتسهيل وصولهم إلى التلة الفرنسية وجبل المشارف.

وبحسب مخطط الاحتلال، وفقاً لصحيفة (هارتس) فإن الحاجز سيمنع الفلسطينيين سكان الضفة الغربية من الدخول إلى القدس، وبالنتيجة فإن السائقين الفلسطينيين، سوف يسافرون في الجانب الفلسطيني من الشارع حول القدس من جهة الشرق، دون السماح لهم بدخولها.

وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع، أن يكون غالبية مستخدمي شارع "الأبرتهايد" من سكان المستوطنات التي أقيمت على أراضي شمالي القدس.

وادعت بلدية الاحتلال، أن الشارع "يخدم سكان المدينة العرب، وخاصة سكان مخيم شعفاط للاجئين والمنطقة، ويخفف من الازدحامات المرورية في بسغات زئيف والتلة الفرنسية".

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