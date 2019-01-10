اعتقال فلسطيني حاول تهريب 12 طير حسون لإسرائيل







رام الله - دنيا الوطنقالت مصادر إسرائيلية، اليوم الخميس: إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت شاباً فلسطينياً من مدينة جنين بالضفة الغربية، بعد محاولته تهريب 12 طائر من طيور الحسون لبلدة برطعة الواقعة في أراضي عام 48.يُذكر، أن "إسرائيل" تمنع اصطياد طائر الحسون، وتعاقب على صيده.