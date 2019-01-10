وزيرة الخارجية الأسترالية تصل إلى بانكوك لمناقشة وضع الشابة السعودية القنون





وقال مسؤولون أستراليون إن أستراليا ستدرس منح الشابة التي تبلغُ من العمر (18 عاماً) اللجوء، بعدما فرت إلى تايلاند، خشية أن يقتلها أهلها، كما قالت.



وتقيم القنون في فندق ببانكوك حالياً تحت رعاية مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين التي تدرس طلبها اعتبارها لاجئة قبل توطينها في أستراليا.



وتقول السلطات التايلاندية: إن رهف رفضت لقاء والدها وشقيقها اللذين وصلا إلى بانكوك هذا الأسبوع، لمحاولة إعادتها للسعودية، بينما رفضا اتهامات بأن أسرتها تلحق بها أذى جسدياً ونفسياً.



وكانت تايلاند، رفضت في بادئ الأمر دخول رهف لدى وصولها يوم السبت، معتزمة أن تتوجه من هناك إلى أستراليا لطلب اللجوء، وفق ما نقلت وكالة (رويترز).

رام الله - دنيا الوطنوصلت وزيرة الخارجية الأسترالية، ماريس بين، إلى بانكوك يوم الخميس، لمناقشة وضع الشابة السعودية رهف القنون، التي هربت من السعودية، بعد أن أعلنت إلحادها.