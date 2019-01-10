اتحاد النقابات يُطالب برفع الحد الأدنى للأجور لـ (2450 شيكلاً)

رام الله - دنيا الوطنأعلن شاهر سعد، أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، أن الاتحاد بدأ بتنفيذ سلسلة فعاليات ميدانية للمطالبة بإلزام أرباب العمل بالحد الأدنى للأجور، حيث ستنفذ تلك الفعاليات تحت شعار (رفع الحد الأدنى للأجور ليصبح 2450 شيكلاً)، معلناً أن 2019 سيكون عام رفع الحد الأدنى للأجور.وناقش سعد مع مشاركين نظام الحد الأدنى للأجور، الذي لم يُطبق على النحو المأمول منه، بعد إقراره في عام 2012م، إضافة إلى العديد من الملفات من بينها قانون الضمان الاجتماعي، وفق وكالة الأنباء الرسمية (وفا).فيما كشف في تصريحات محلية، أن هناك 120 ألف امرأة لا يحصلن على الحد الأدنى للأجور، بسبب تهرب أرباب العمل من هذا الاستحقاق القانوني، وأن هناك ضعفاً كبيراً في تطبيق قانون العمل نفسه، الذي ينطوي تطبيقه على تدعيم وفرض نظام الحد الأدنى للأجور، عدا عن الضعف الذي يعتري بنيته وقصوره عن إنصاف النساء العاملات في غير قطاع وقطاع.