مصر تطالب اسكتلندا بإعادة حجر خوفو النادر

رام الله - دنيا الوطنطالبت السلطات المصرية، المتحف الوطني الاسكتلندي، بتقديم أدلة تثبت قانونية امتلاكها لحجر جيري من الهرم الأكبر (خوفو).وسلطت صحيفة (التايمز) البريطانية، الضوء على قضية (خوفو)، حيث قالت الصحيفة: إن حجر الأهرامات ربما يصبح سبباً لخلاف دبلوماسي بين البلدين، بعد أن أعربت الحكومة المصرية عن اعتقادها أن الحجر ربما تم تهريبه بشكل غير قانوني إلى المملكة المتحدة.ومن المقرر، أن يتم عرض الحجر النادر كجزء من معرض "إعادة اكتشاف مصر القديمة"، في 8 شباط/ فبراير المقبل.واتصل مسؤولو السفارة المصرية بالمتحف الوطني الاسكتلندي في أدنبرة؛ للمطالبة بإثبات أنه يملك القطعة الأثرية النادرة بشكل قانوني، والتي تم جلبها إلى اسكتلندا منذ أكثر من 140 عاماً.وأوضحت الصحيفة، أن الحجر، المأخوذ من الهرم الأكبر في الجيزة، سيعرض في المتحف لأول مرة منذ وصوله في العام 1872.ويعد هذا الحجر الجيري الأبيض الضخم، واحداً من عدد قليل من أحجار الغلاف المتبقية من الهرم الأكبر للملك خوفو.