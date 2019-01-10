مقتل ثلاثة سودانيين خلال احتجاجات وقعت في أم درمان

رام الله - دنيا الوطنقُتل ثلاثة أشخاص خلال احتجاجات، وقعت بمدينة أم درمان السودانية، أمس الأربعاء، وذلك بعد ساعات على خطاب للرئيس السوداني، عمر البشير، اتهم فيه جهات خارجية بالتآمر على بلاده التي تشهد أزمة اقتصادية.وقالت وكالة (السودان للأنباء): "شهدت مدينة أم درمان، أحداث شغب وتجمعات غير مشروعة متفرقة تعاملت معها الشرطة والأجهزة الأمنية بموجب القانون، وتم تفريقها باستخدام الغاز المسيل للدموع".ونقلت عن الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة، اللواء هاشم على عبد الرحيم، قوله: إن الشرطة "تلقت لاحقاً بلاغات عن بعض الإصابات، وثلاث حالات وفاة، جاري التحري في شأنها تحت إشراف النيابة".وتسببت الأزمة الاقتصادية التي يمر بها السودان في اندلاع احتجاجات واسعة، انطلقت في 19 من الشهر الماضي في مدينة عطبرة شمالي البلاد، مطالبة بضرورة الإصلاح، وامتدت، بعدها، الاحتجاجات إلى مدن سودانية عدة من بينها العاصمة الخرطوم، حيث وقعت صدامات بين قوات الأمن ومحتجين، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.