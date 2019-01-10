عربي

مقتل ثلاثة سودانيين خلال احتجاجات وقعت في أم درمان

مقتل ثلاثة سودانيين خلال احتجاجات وقعت في أم درمان
رام الله - دنيا الوطن
قُتل ثلاثة أشخاص خلال احتجاجات، وقعت بمدينة أم درمان السودانية، أمس الأربعاء، وذلك بعد ساعات على خطاب للرئيس السوداني، عمر البشير، اتهم فيه جهات خارجية بالتآمر على بلاده التي تشهد أزمة اقتصادية.

وقالت وكالة (السودان للأنباء): "شهدت مدينة أم درمان، أحداث شغب وتجمعات غير مشروعة متفرقة تعاملت معها الشرطة والأجهزة الأمنية بموجب القانون، وتم تفريقها باستخدام الغاز المسيل للدموع".

ونقلت عن الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة، اللواء هاشم على عبد الرحيم، قوله: إن الشرطة "تلقت لاحقاً بلاغات عن بعض الإصابات، وثلاث حالات وفاة، جاري التحري في شأنها تحت إشراف النيابة".

وتسببت الأزمة الاقتصادية التي يمر بها السودان في اندلاع احتجاجات واسعة، انطلقت في 19 من الشهر الماضي في مدينة عطبرة شمالي البلاد، مطالبة بضرورة الإصلاح، وامتدت، بعدها، الاحتجاجات إلى مدن سودانية عدة من بينها العاصمة الخرطوم، حيث وقعت صدامات بين قوات الأمن ومحتجين، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

أخبار ذات صلة

الملك سلمان: سنُصدّر الكفاءات السعودية ولن نستورد

الملك سلمان: سنُصدّر الكفاءات السعودية ولن نستورد

مصر تطالب اسكتلندا بإعادة حجر خوفو النادر

مصر تطالب اسكتلندا بإعادة حجر خوفو النادر

الكشف عن جهود تُبذل لعقد لقاء بين ولي العهد السعودي ونتنياهو قريباً

الكشف عن جهود تُبذل لعقد لقاء بين ولي العهد السعودي ونتنياهو قريباً

شاهد: داعيةً للتطبيع.. إعلامية كويتية تُجري لقاءً مع تلفزيون إسرائيلي

شاهد: داعيةً للتطبيع.. إعلامية كويتية تُجري لقاءً مع تلفزيون إسرائيلي

مجلس النواب البحريني: نُساند الشعب الفلسطيني في تحرير كامل أرضه وإقامة دولته

مجلس النواب البحريني: نُساند الشعب الفلسطيني في تحرير كامل أرضه وإقامة دولته

العثور على جثة شقيقة حبيب العادلي بالقاهرة.. والشرطة تكشف الحقيقة

العثور على جثة شقيقة حبيب العادلي بالقاهرة.. والشرطة تكشف الحقيقة

الرئيس عون: القدس لا يمكن أن تكون مدينة معزولة ومحظورة

الرئيس عون: القدس لا يمكن أن تكون مدينة معزولة ومحظورة

احتجاجات جديدة في السودان.. ومؤيدو البشير يخرجون دعمًا له

احتجاجات جديدة في السودان.. ومؤيدو البشير يخرجون دعمًا له

التعليقات

الدنيا حكايات

دعاة الفضائيات

دعاة الفضائيات

شؤون فلسطينية

شاهد: (تياترو فلسطين).. أول أكاديمية فلسطينية لتعليم الفنون المسرحية بغزة

شاهد: (تياترو فلسطين).. أول أكاديمية فلسطينية لتعليم الفنون المسرحية بغزة

إسرائيل تفتتح شارعًا يفصل الفلسطينيين والمستوطنين في القدس

إسرائيل تفتتح شارعًا يفصل الفلسطينيين والمستوطنين في القدس

الشرطة الإسرائيلية تتمكن من حل لغز مقتل الشابة العربية يارا أيوب

الشرطة الإسرائيلية تتمكن من حل لغز مقتل الشابة العربية يارا أيوب

العملات: انخفاض جديد على سعر صرف الدولار

العملات: انخفاض جديد على سعر صرف الدولار

الطقس: ارتفاع ملموس يطرأ على درجات الحرارة

الطقس: ارتفاع ملموس يطرأ على درجات الحرارة

شرطة المرور تُسجل وقوع 12829 حادث سير العام الماضي في جميع المحافظات

شرطة المرور تُسجل وقوع 12829 حادث سير العام الماضي في جميع المحافظات

شرطة رام الله تضبط 19 قطعة أثرية بحوزة 3 أشخاص

شرطة رام الله تضبط 19 قطعة أثرية بحوزة 3 أشخاص

الميادين: إغلاق معبر رفح يؤجل زيارة هنية لموسكو

الميادين: إغلاق معبر رفح يؤجل زيارة هنية لموسكو

منوعات

شاهد: الفنانة هيا الشعيبي تشن حربا على الراقصة المصرية سما لهذا السبب

شاهد: الفنانة هيا الشعيبي تشن حربا على الراقصة المصرية سما لهذا السبب

هكذا احتفلت الفنانة شيرين بزفاف شقيقتها ورقص حسام حبيب مع ابنتها يشعل الحفل

هكذا احتفلت الفنانة شيرين بزفاف شقيقتها ورقص حسام حبيب مع ابنتها يشعل الحفل

بعد 17 سنة على طرح الاغنية.. شاهدوا كيف أصبح نجوم أغنية “بابا فين”

بعد 17 سنة على طرح الاغنية.. شاهدوا كيف أصبح نجوم أغنية “بابا فين”

بعد فيديو فاضح.. إعلامية سعودية: &#34;أقسم بآيات الله ما راح أحلف كدب مو أنا&#34;

بعد فيديو فاضح.. إعلامية سعودية: "أقسم بآيات الله ما راح أحلف كدب مو أنا"

شاهد: هل بدأ حسين الجسمي باستعادة وزنه الذي خسره؟

شاهد: هل بدأ حسين الجسمي باستعادة وزنه الذي خسره؟

الإمارات تحاكم ممثلة مصرية.. ومحاميها يؤكد: &#34;الجاني لامس صدر شقيقتها&#34;

الإمارات تحاكم ممثلة مصرية.. ومحاميها يؤكد: "الجاني لامس صدر شقيقتها"

حلق شعره وفقد وزنه.. &#34;معتز&#34; يصدم الجميع بصوره الجديدة

حلق شعره وفقد وزنه.. "معتز" يصدم الجميع بصوره الجديدة

بعضهم &#34;عراة&#34;.. سرقة صور من مركز تجميل شهير ونجوم كبار &#34;على أعصابهم&#34;

بعضهم "عراة".. سرقة صور من مركز تجميل شهير ونجوم كبار "على أعصابهم"

اعتنق الاسلام ليتزوج من فنانة وعُرف بأفلامه المثيرة للجدل.. وفاة أسامة فوزي

اعتنق الاسلام ليتزوج من فنانة وعُرف بأفلامه المثيرة للجدل.. وفاة أسامة فوزي

أحلام ليست الأولى.. فناناتٌ اضطررن لكشف أعمارهن الحقيقية

أحلام ليست الأولى.. فناناتٌ اضطررن لكشف أعمارهن الحقيقية

عربي

الملك سلمان: سنُصدّر الكفاءات السعودية ولن نستورد

الملك سلمان: سنُصدّر الكفاءات السعودية ولن نستورد

مصر تطالب اسكتلندا بإعادة حجر خوفو النادر

مصر تطالب اسكتلندا بإعادة حجر خوفو النادر

مقتل ثلاثة سودانيين خلال احتجاجات وقعت في أم درمان

مقتل ثلاثة سودانيين خلال احتجاجات وقعت في أم درمان

العثور على جثة شقيقة حبيب العادلي بالقاهرة.. والشرطة تكشف الحقيقة

العثور على جثة شقيقة حبيب العادلي بالقاهرة.. والشرطة تكشف الحقيقة