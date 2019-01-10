شؤون فلسطينية

صحيفة: إسرائيل طالبت مصر بإعادة فتح معبر رفح تجنباً للتصعيد بوجهها

صحيفة: إسرائيل طالبت مصر بإعادة فتح معبر رفح تجنباً للتصعيد بوجهها
معبر رفح
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (العربي الجديد) صباح اليوم الخميس: إن إسرائيل طالبت مصر، بإيجاد طريقة لإعادة فتح (معبر رفح البري) في كلال الاتجاهين، بعد انسحاب موظفي السلطة الفلسطينية منه.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مصري وصفته بـ "المسؤول" قوله: أن جهازاً أمنياً إسرائيلياً، طالب الجانب المصري بضرورة التوصّل إلى وسيلة تضمن إعادة عمل المعبر في الاتجاهين، خشية عودة التصعيد تجاه إسرائيل.

وأوضح المصدر، أنّ "تل أبيب تخشى خنْق القطاع مجدداً، وأن توجه الفصائل غضبها صوب إسرائيل للبحث عن مخرج"، وفق ما ذكرت الصحيفة.

وفي السياق، قالت الصحيفة: إنه بعد قيام السلطة الفلسطينية في رام الله أخيراً، بسحب موظفيها من معبر رفح الحدودي مع مصر، فتحت حركة حماس اتصالات واسعة مع جهات دولية ومحلية عدة، لحلّ هذه الأزمة، وضمان استمرار العمل في المعبر، فيما ظهر اهتمام إسرائيلي بالأمر أيضاً. 

ونقلت عن مصادر مطلعة في القاهرة، أن قيادة الحركة خاطبت المسؤولين في جهاز الاستخبارات المصرية لإيجاد حلّ لأزمة معبر رفح، والتوصّل لآلية تضمن استمرار العمل فيه، كما كان عليه الحال قبل قرار السلطة الفلسطينية الأخير، وعدم العودة مجدداً لغلق المعبر.

كما نقلت عن مصادر في حركة حماس، أنّ هناك اتصالات مفتوحة مع عدد من الأطراف المحلية، وفي مقدمتها حركة "الجهاد الإسلامي"، والقيادي السابق في حركة فتح محمد دحلان، لحثِّها على مخاطبة القاهرة، وتوضيح خطورة خطوة غلق المعبر مجدداً. 

وأشارت المصادر إلى أنّ من بين الجهات التي فتحت حماس خطوط اتصالات معها هي النرويج، التي تلعب دوراً كبيراً في القضية الفلسطينية، وإدارة الأوضاع الإنسانية في غزة، وفق ما ذكرت الصحيفة.

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