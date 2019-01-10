الشرطة الإسرائيلية تتمكن من حل لغز مقتل الشابة العربية يارا أيوب



وستُقدم إلى المحكمة المركزية في الناصرة صباح اليوم، لائحة اتهام مشتركة بحق بالغ وقاصر، وفق ما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة.





وأضافت: أنه لكون أحد المتهمين قاصراً، يتم النظر في القضية وراء أبواب مغلقة، علمًا بأن الاثنين سيمثلان أمام المحكمة لتمديد فترة اعتقالهما إلى حين استنفاد الإجراءات القضائية بحقهما.



وجدير بالذكر، أن هذه القضية ما زال عليها أمر حظر نشر، ولا يمكن في هذه المرحلة، نشر أية تفاصيل عن الجريمة، والطريقة التي ارتكبت فيها، وفق ما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الشرطة في إسرائيل، أنها تمكنت من حل لغز جريمة قتل الشابة يارا أيوب في قرية (الجش) بأراضي عام 48، في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي.