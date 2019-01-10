الطقس: ارتفاع ملموس يطرأ على درجات الحرارة

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 11-5 12-7 14-8 بيت لحم 11-5 12-7 14-8 رام الله والبيرة 10-4 11-6 13-7 طولكرم 16-8 17-7 18-9 نابلس 13-6 14-8 16-9 قلقيلية 16-8 17-7 18-9 جنين 16-6 17-7 18-9 سلفيت 11-5 12-7 14-8 طوباس 16-6 17-7 18-9 روابي 13-5 14-6 16-9 الخليل 9-3 10-5 12-6 غزه 17-9 18-8 19-10 أريحا 21-9 22-10 23-11 خانيونس 17-9 18-8 19-10 الأغوار الشمالية 19-7 20-8 21-9 رفح 15-8 17-7 18-9

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو صافياً وشديد البرودة إلى بارد، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة، تكون الأجواء صافية بوجه عام، وشديدة البرودة، ويحتمل تشكل الصقيع خلال ساعات الصباح الباكر، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.الجمعة 11-1-2019: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً إلى شديد البرودة، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.السبت 12-1-2019: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً إلى شديد البرودة، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.الأحد 13-11-2019: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً إلى شديد البرودة، ومغبراُ، وتكون الفرصة مهيأة في ساعات الليل لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، خاصة الشمالية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً ومثيرة للغبار والبحر مائج.هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الإخوة المواطنين من احتمال تشكل الصقيع فجر الجمعة.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: