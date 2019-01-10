شرطة المرور تسجل وقوع 12829 حادث سير العام الماضي في جميع المحافظات





وأوضح ارزيقات أن الشرطة سجلت وقوع 12829حادث في مختلف المحافظات حظيت محافظة رام الله بالعدد الاكبر منها وسجلت المرتبة الاولى بين المحافظات بعدد حوادث السير في العامين الاخيرين والتي بلغت في عام 2018 - 3763 حادث فيما سجلت في عام 2017 - 3012 حادث وكانت نابلس المحافظة الثانية وسجلت وقوع 2678 حادث فيما جاءت جنين بالمرتبة الثالثة وسجلت 1470.





وجاءت الخليل بالمرتبة الرابعه وكان عدد الحوادث فيها 1396حادث وقد سجلت طولكرم الانخفاض الوحيد بين المحافظات في العام 2018 عما كانت عليه في العام 2017 وسجلت وقوع 599 حادث بينما في عام 2017- 807 .



رام الله - دنيا الوطنمازال الارتفاع في حوادث السير مستمر بشكل ملحوظ بسبب عدم الالتزام بقوانيين السير وشاخصاته من قبل السائقين الذين يرتكبون الاخطاء المرورية مما يتسبب بحوادث سير ينتج عنها وفيات وجرحى واضرار مادية .وفي هذا السياق يقول المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بانه في العام المنصرم شهدت حوادث السير ارتفاعا نسبيا مقارنة مع العام الذي سبقه بنسبة 11%.