شرطة رام الله تضبط 19 قطعة اثرية بحوزة 3 اشخاص

رام الله - دنيا الوطنضبطت شرطة محافظة رام الله والبيرة مساء اليوم الاربعاء 19 قطعة يشتبه انها قطع اثرية بحوزة ثلاثة اشخاص من محافظة الخليل .وقال الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات في تصريح له ان قوة من شرطة السياحة والاثار بشرطة المحافظة وفي مهمة لها داخل المدينة قامت بمتابعة اشخاص يعتقد بحوزتهم مواد اثرية وتمكنت من ايقاف المركبة التي كانوا يستقلونها فتبين بانهم ثلاثة اشخاص من محافظة الخليل .واضاف ارزيقات انه بتفتيشهم ضبطت 19 قطعة لعملة نقدية يشتبه انها اثرية تم التحرز عليها وتوقيف الاشخاص لحين استكمال الاجراءات القانونية تمهيدا لاحالتهم للنيابة العامة .