هل مُنع هنية من زيارة موسكو؟

رام الله - دنيا الوطنأفادت قناة الميادين، أن زيارة اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إلى موسكو، لم تلغ، ولكن إغلاق معبر رفح البري قد يؤجلها.وبحسب القناة، فإن الخارجية الروسية، استدعت السفير الفلسطيني عبد الحفيظ نوفل؛ لإبلاغه بعدم رضى موسكو عن إغلاق معبر رفح البري.وأفادت الميادين نقلا عن حركة حماس قولها: "لا علاقة للاحتلال الاسرائيلي بالتعقيدات التقنية لزيارة هنية إلى العاصمة الروسية موسكو".بدوره، أكد أحمد عبد الهادي مسؤول حركة حماس في لبنان، لـ (الميادين)، أن حركته لم تبلغ بأي قرار رسمي حول إلغاء زيارة هنية إلى موسكو، لافتا إلى أن ذلك مجرد تسريبات لا أساس لها من الصحة.