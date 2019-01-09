فيديو.. القدرة: المُساعدات الإماراتية للقطاع ساهمت في حل أزمة نقص الدواء

رام الله - دنيا الوطنقالَ المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة الدكتور، أشرف القدرة، إنَّ الشحنة الطبية التي وصلت من الإمارات لغزة سيكون لها أثر إيجابي على تعزيز الأرصدة الدوائية، حيث نَحتاج إلى 45% من الأدوية، لكونها غير مُتوفرة في قطاع غزة.وأضاف القدرة، أنَّ هذه الشحنة سيكون لها أثر إيجابي على تَعزيز الأرصدة الدوائية داخل مستشفيات قطاع غزة ولِصالح مرضى قطاع غزة ومسيرات العودة وكسر الحصار، موجهًا كل الشكر والتقدير إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على ما أرسلته من مُساعدات طبية لدعم القطاع الصحي في غزة، بحسب ما جاء على موقع قناة (الغد ) الإخبارية.وكان الهلال الأحمر الإماراتي، قد قدَّم شاحنات محملة بالأدوية والمستلزمات الطبية لدعم القطاع الصحي في غزة بتنفيذ اللجنة الوطنية الإسلامية للتنمية والتكافل الاجتماعي، حيث ثمنت وزارة الصحة هذا الدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يأتي في ظل ما تُعانيه الوزارة من نقص حادٍ في أصناف الأدوية.