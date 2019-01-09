وزيرا التربية والصحة يبحثان مع جامعة الخليل التعاون التعليمي والصحي

رام الله - دنيا الوطنبحث وزيرا التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم والصحة د. جواد عواد، بمقر وزارة التربية، توسيع آفاق التعاون المستقبلي مع جامعة الخليل في المجالين التعليمي والصحي، والتباحث في عدة قضايا مشتركة.جاء ذلك خلال لقائهما، اليوم، مع رئيس جامعة الخليل د. صلاح الزرو، بحضور وكيل "التربية" د. بصري صالح، والوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية والأبنية واللوازم م. فواز مجاهد، والوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي د. إيهاب القبج، ونائب رئيس الجامعة د. رزق بشير سليمية.وفي هذا السياق، أكد الوزيران تعزيز الشراكة بين الوزارتين وجامعة الخليل؛ عبر التعاون في مجال برنامج الطب الحكومي المشترك، مؤكدين على الجهود المبذولة في سبيل المضي قدماً في خدمة طلبة الخليل من خلال متابعة عمل كلية الطب الحكومية.وفي سياق ذي صلة، سلم الوزير صيدم، الزرو اعتمادي برنامجي الدبلوم المتوسط في الإعلام الرقمي والتمديدات الكهربائية.من جانبه، أشاد الزرو بالدور الذي تقوم به "التربية" والصحة في العديد من المجالات التي تستهدف الارتقاء بالتعليم خاصة قطاع التعليم العالي، لافتاً إلى أهمية هذا اللقاء الذي يترجم المساعي الحثيثة لتوسيع التعاون والشراكة بما يخدم البرامج والقضايا والجوانب التعليمية والصحية.