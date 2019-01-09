شؤون فلسطينية

اتحاد المستهلك يدعو الى مقاطعة الطحين الاسرائيلي

اتحاد المستهلك يدعو الى مقاطعة الطحين الاسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
دعا اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني في بيان مركزي صدر من رام الله الى مقاطعة الطحين الاسرائيلي ومنع ادخاله الى اسواقنا الفلسطينية واكد البيان ان عام 2019 هو عام اخراج الاحتلال من خبزنا .

واوضح البيان ان الطحين المستورد من الخارج الذي يتوافق مع المواصفات الفلسطينية والعالمية لا يقل جودة عن الطحين الاسرائيلي .

وفي نفس السياق طالب اتحاد جمعيات حماية المستهلك بالعودة الى الارض لزراعتها وفلاحتها وانتاج القمح والحبوب والبقوليات من ارضنا لخمايتها من المصادرة والتهويد .

وطالب البيان بتفعيل وانجاح حملات مقاطعة البضائع والمنتجات الاسرائيلية وبضائع المستوطنات الاستعمارية الاحتلالية وفي مقدمتها الطحين ومنتجاته الاسرائيلية و اعطاء الاولوية للمنتجات الوطنية .

واوضحت الدكتورة فيحاء البحش رئيسة جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة نابلس ان المقاطعة مهمة لتعزيز الاقتصاد الوطني وحماية الهوية الغلسطينية وان مقاطعه الطحين الاسرائيلي مهم جدا لانه احد اسباب الارتفاع في سعر الخبز كما يدعي اصحاب المخابز .

وطالبت الدكتورة فيحاء البحش الى استيراد الطحين من دول اخرى بحيث يكون مدعما حسب المواصفات الفلسطينية .

ودعت رئيسة جمعية حماية المستهلك في نابلس وزاره الزراعه الى تشجيع المزارعين وتوجيههم لزراعه القمح وتشجيع صمودهم بالارض وبناء صوامع لتخزين القمح كخطه مستقبله قابله للتنفيذ خلال العام لاستخدام هذا القمح المخزن وقت الازمات لتكون صوامع القمح خطوه للتخلص من التبعية للاقتصاد الاسرائيلي و باتجاه الاستقلاليه الفلسطينية .

واكدة الدكتورة البحش على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية والتنفيذية على المخابز ومحلات المواد الغذائية والسوبرماركت .

ودعت الى تكثيف حملات متابعه الاسواق من حيث اشهار السعر والتاكد من الجوده للمنتوجات التي يتم ادخالها من الاسواق الخارجية الى السوق الفلسطيني من خلال توافقها مع المواصفات والمقاييس الفلسطينية والعالمية .

وانهت الدكتورة البحش قائلة : كلنا امل ان نكون صفا واحدا موحدين في حمايه شعبنا من الجشع والاستغلال و ان تكون اسواقنا خاليه من المنتج الاسرائيلي ومنتجات المستوطنات الاحتلالية .

وفي نفس الاطار اوضح رئيس الاتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني وامين عام اللجان الشعبية المهندس عزمي الشيوخي ان المقاطعة ثقافة وطنية وشكل من اشكال المقاومة الشعبية وبمقاطعة منتجات الاحتلال نعيد الاعتبار لارضنا ولمقدراتنا ولثرواتنا ولقضيتنا الفلسطينية العادلة ويصبح الاحتلال خاسر وفي عزلة .

واشار الى ضرورة تطبيق قرارات المجلس الوطني الفلسطيني والمجلس المركزي واللحنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية فيما يخص فك الارتباط الاقتصادي مع دولة الاحتلال والمتعلقة بانجاح برامج وحملات المقاطعة .

واكد على ضرورة اخراج الاحتلال من الخبز والغذاء والدواء الفلسطيني والعربي ومن منتجات المستوطنات على قاعدة قاوم احتلالك برغيف خبزك وغذائك .

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