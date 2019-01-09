وفد دبلوماسي أوروبي يبحث مع قيادة حماس بغزة عدة ملفات.. ما هي؟





وكان رئيس السلطة محمود عباس أمر بسحب موظفي معبر رفح بشكل مفاجئ، في إجراء اعتبرته فصائل العمل الوطني والإسلامي جزءا من إجراءات تشديد الحصار من قبل رام الله.



رام الله - دنيا الوطنالتقى وفد دبلوماسي أوروبي، مساء اليوم الأربعاء، قيادات من حركة المقاومة الاسلامية (حماس) في قطاع غزة، وناقشوا عدة قضايا أبرزها معبر رفح.وبحسب قناة الجزيرة الفضائية، فإن الوفدا الدبلوماسي الاوروبي بحث مع قيادة حركة حماس، عدة قضايا، على رأسها معبر رفح وتفاهمات التهدئة.