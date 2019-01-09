البطش: بنادق وصواريخ المجاهدين ستكون السياج والحصن المنيع للفلسطينيين

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، خالد البطش أن مسيرات العودة السلمية ماضية في مواصلة المشوار الذي انطلقت من أجله الهادف لحق العودة وتحرير الأرض ورفع الحصار.









وأضاف أن صفقة القرن التي جاء بها ترامب قد تحطمت أمام إصرار الشعب الفلسطيني وتمسكه بالقدس وبكامل فلسطين ورفضهم لكل أشكال التطبيع التي يلهث خلفها بعض اخواننا العرب والمسلمين.





وأكد البطش أن غزة رغم الحصارة السياسي الاقتصادي المفروض عليها منذ سنين ورغم كل التحديات التي تواجهها ستبقى شامخة رافعة لرأس الأمة العربية والإسلامية، مشيراً إلى أن الجولات الجهادية التي خاضتها المقاومة في مواجهة العدو الصهيوني وأفشاله في كل مرة خير دليل على إرادة المقاومة في التحرير.





رام الله - دنيا الوطنوقال البطش، المتواجد في لبنان حالياً، إن مسيرات العودة قدمت الكثير من الشهداء والجرحى والتضحيات في سبيل تحقيق أهدافها والحفاظ على مسارها وسلميتها، مؤكداً أن بنادق وصواريخ المجاهدين ستكون السياج والحصن المنيع لحماية الجماهير المنتفضة في وجه العدو والمعركة الاخيرة جحيم عسقلان لهي خير دليل على ذلك.وأكمل: "قدرنا كشعب فلسطيني ان نعيش بين اللجوء والشتات والمنفى ولكن علينا أن نعد العدة للجولة الحاسمة لمواجهة هذا العدو على أرض فلسطين وتحرير كامل ترابها".Sent from my Samsung Galaxy smartphone.