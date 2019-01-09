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الكشف عن جهود تُبذل لعقد لقاء بين ولي العهد السعودي ونتنياهو قريباً

الكشف عن جهود تُبذل لعقد لقاء بين ولي العهد السعودي ونتنياهو قريباً
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
كشف وزير إسرائيلي في حكومة الاحتلال عن جهود تتم من أجل عقد لقاء بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وقال وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي تساحي هنغابي، إن حكومته تسعى لتقوية الاتصالات العلنية وغير العلنية مع الدول العربية التي لا تقيم معها علاقات دبلوماسية، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك) للأنباء.

وأوضح الوزير الإسرائيلي، أن هناك جهود تبذل لعقد لقاء بين ولي العهد السعودي ونتنياهو، مضيفاً: "لا صلة لذلك بالانتخابات، آمل بأن تتكلل الجهود بالنجاح بأسرع وقت، يصعب علي أن أصدق بأن زيارة الرياض ستم".

يأتي ذلك، نقلاً عن الصحفي في هيئة البث الإسرائيلية (كان)، شمعون آران، الذي نشر تغريدة بهذا الخصوص، مؤكداً أن الوزير الإسرائيلي قدم له إجابة حول الأمر.


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