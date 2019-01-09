شؤون فلسطينية

مجدلاني: المطلوب حوار وطني بين فصائل منظمة التحرير للتحضير للانتخابات

مجدلاني: المطلوب حوار وطني بين فصائل منظمة التحرير للتحضير للانتخابات
أحمد مجدلاني
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، أحمد مجدلاني، على العلاقة التاريخية والاستراتيجية بين فلسطين وجمهورية مصر العربية، وما تشهده من تطور مستمر، موضحاً أهمية دور مصر فى دعم القضية الفلسطينية، والحفاظ على المشروع الوطنى، والتمسك برعايتها للمصالحة، وإنهاء الانقسام.

ووضع مجدلاني خلال لقائه اليوم الأربعاء بمكتبه بمدينة رام الله، مع سفير جمهورية مصر العربية، المعتمد لدى دولة فلسطين عصام الدين عاشور، بآخر الأوضاع والمستجدات السياسية.

وأضاف مجدلاني: "يتوجب العمل على فتح حوار وطني شامل بين فصائل منظمة التحرير الفلسطينية ، لدراسة الخيارات القادمة في هذه الفترة الصعبة، وخصوصا بعد قرار المحكمة الدستورية حل المجلس التشريعي والتحضير للانتخابات، وبعد اجراءات حركة حماس بقطاع غزة والتي اثبت عدم وجود المصالحة على اجندتها بهذه الفترة.

من جانبه، أكد عاشور على عمق العلاقات الفلسطينية المصرية، وجهودها في المصالحة الوطنية، قائلاً نتفق في الرؤية السياسية بخطورة وصعوبة الأوضاع، وأن مصر ستبقى داعماً رئيسياً للقضية الفلسطينية.

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