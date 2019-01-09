شاهد: داعيةً للتطبيع.. إعلامية كويتية تجري لقاءً مع تلفزيون إسرائيلي

رام الله - دنيا الوطن

أجرت الإعلامية الكويتية، فجر السعيد، حوار مع الإعلام الإسرائيلي، وذلك بعد أيام من دعوتها للتطبيع بين الدول العربية وإسرائيل.





وقالت هيئة البث في لقائها مع السعيد: "في أول مقابلة مع الإعلام الإسرائيلي، تقول الإعلامية الكويتية، فجر السعيد، لقناة "كان" الإسرائيلية: "أعتقد أن في هذا الزمن وتحديداً في هذا الوقت هناك قبول أكبر للسلام"، موجهة رسالة للاحتلال : "نحن نمد يدينا لكم للسلام".وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية قد احتفت بتغريدة فجر السعيد، التي دعت من خلالها للتطبيع مع إسرائيل. وفق ما نقلته "سبوتنيك" الروسية.ودعت فجر السعيد، الكاتبة الكويتية، إلى التطبيع بين الدول العربية وإسرائيل، وإدخال رؤوس الأموال العربية للاستثمار فيها، بدعوى ترميم أولى القبلتين وثالث الحرمين في مدينة القدس، وبأن السياحة الإسلامية العربية في القدس ستنعش المدينة المقدسة.