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مجلس النواب البحريني: نُساند الشعب الفلسطيني في تحرير كامل أرضه وإقامة دولته

مجلس النواب البحريني: نُساند الشعب الفلسطيني في تحرير كامل أرضه وإقامة دولته
رام الله - دنيا الوطن
أكدت فوزية بنت عبد الله زينل، رئيسة مجلس نواب مملكة البحرين، أن المملكة قيادة وحكومة وشعباً وبرلماناً، تولي أهمية كبرى للقضية الفلسطينية، ولمساندة الشعب الفلسطيني في تحرير كامل أراضيه، وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.

جاء ذلك، لدى استقبالها في مكتبها بالعاصمة المنامة، الأربعاء، سفير دولة فلسطين، لدى المملكة، خالد عارف.

وأشارت زينل إلى أن الملك، حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد، يؤكد دائماً في خطاباته السامية "أن القضية الفلسطينية تحتل الصدارة في اهتمامات المملكة"، إلى جانب تأكيده الدائم على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

وحول دور مجلس النواب في التفاعل مع القضية الفلسطينية، قالت زينل: إن مجلس النواب، يحرص على التفاعل مع كل ما يتعلق بالشأن الفلسطيني، ومساندة الأشقاء أمام ممارسات السلطات الإسرائيلية المحتلة، سواء عن طريق بناء علاقات متينة مع السلطة الشرعية الفلسطينية، أو من خلال دعم الموقف العربي المتضامن مع الأشقاء الفلسطينيين في المحافل البرلمانية الدولية.

وأشارت إلى أن مجلس النواب البحريني، هو أول مجلس تشريعي عربي، يشكل لجنة برلمانية دائمة لمناصرة الشعب الفلسطيني. 

من جانبه، نقل السفير عارف لمضيفته وعبرها، للقيادة البحرينية وعلى رأسها الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تحيات القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، وتحيات رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، مقدماً التهاني والتبريكات لها على الثقة التي حصلت عليها في مجلس النواب، وفوزها برئاسة المجلس.

ووضع السفير عارف، رئيسة مجلس النواب في صورة آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية، والحراك السياسي والدبلوماسي، الذي يقوده الرئيس محمود عباس على عدة محاور، خاصة فيما يتعلق بمدينة القدس المحتلة، التي تواجه أعتى سياسة تهويد في تاريخ المدينة المقدسة، واستهداف للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، إضافة لما تتعرض له محافظات الوطن في الضفة الغربية وقطاع غزة من ممارسات قوات الاحتلال.

وأطلع عارف مضيفته على صورة قرار المحكمة الدستورية الفلسطينية، وتوصياتها بحل المجلس التشريعي الفلسطيني المعطل والمنتهية ولايته، واعتبار المجلس الوطني البرلمان الفلسطيني للوطن والشتات.

وأعرب عن شكره وتقديره لرئيس مجلس النواب على حرصها واهتمامها بالقضية الفلسطينية، مشيداً بجهود مملكة البحرين ملكاً وحكومة وشعباً وبرلماناً في دعم الشعب الفلسطيني، والتخفيف من معاناته.

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