الجيش الإسرائيلي يكشف عن عدد قتلاه خلال 2018

رام الله - دنيا الوطنكشف الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، عن عدد جنوده القتلى خلال عام 2018.وأفاد المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، بأن 43 جندياً لقوا مصرعهم خلال 2018، بينهم 8 قتلوا في عمليات وهجمات.وحسب المتحدث، فإن جنديين اثنين، قتلوا في حوادث عسكرية، و14 في حوادث طرق عسكرية، و10 في حوادث طرق مدنية، و9 شبهات انتحار، و10 لأسباب صحية".