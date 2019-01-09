الجيش الإسرائيلي يكشف عن عدد قتلاه خلال 2018
رام الله - دنيا الوطن
كشف الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، عن عدد جنوده القتلى خلال عام 2018.
وأفاد المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، بأن 43 جندياً لقوا مصرعهم خلال 2018، بينهم 8 قتلوا في عمليات وهجمات.
وحسب المتحدث، فإن جنديين اثنين، قتلوا في حوادث عسكرية، و14 في حوادث طرق عسكرية، و10 في حوادث طرق مدنية، و9 شبهات انتحار، و10 لأسباب صحية".
كشف الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، عن عدد جنوده القتلى خلال عام 2018.
وأفاد المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، بأن 43 جندياً لقوا مصرعهم خلال 2018، بينهم 8 قتلوا في عمليات وهجمات.
وحسب المتحدث، فإن جنديين اثنين، قتلوا في حوادث عسكرية، و14 في حوادث طرق عسكرية، و10 في حوادث طرق مدنية، و9 شبهات انتحار، و10 لأسباب صحية".
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