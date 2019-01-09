دولي

الجيش الإسرائيلي يكشف عن عدد قتلاه خلال 2018

الجيش الإسرائيلي يكشف عن عدد قتلاه خلال 2018
رام الله - دنيا الوطن
كشف الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، عن عدد جنوده القتلى خلال عام 2018.

وأفاد المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، بأن 43 جندياً لقوا مصرعهم خلال 2018، بينهم 8 قتلوا في عمليات وهجمات.

وحسب المتحدث، فإن جنديين اثنين، قتلوا في حوادث عسكرية، و14 في حوادث طرق عسكرية، و10 في حوادث طرق مدنية، و9 شبهات انتحار، و10 لأسباب صحية".

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