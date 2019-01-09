شؤون فلسطينية

البطش يبحث مسيرات العودة مع "حزب الله" في بيروت

البطش يبحث مسيرات العودة مع "حزب الله" في بيروت
رام الله - دنيا الوطن
التقى النائب السابق ومسؤول العلاقات الفلسطينية في (حزب الله)، الحاج حسن حب الله، وفداً قيادياً من حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، ضم رئيس "الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار" وعضو المكتب السياسي لـ (حركة الجهاد الإسلامي)، الأستاذ خالد البطش، وممثل الحركة في لبنان، إحسان عطايا، ومسؤول العلاقات الخارجية في بيروت، أبو وسام منور، بحضور معاون مسؤول العلاقات الفلسطينة في (حزب الله) الشيخ عطا الله حمود.

وناقش اللقاء الأوضاع الفلسطينية العامة، ومسيرات العودة بشكل خاص، وتطرق إلى آليات دعم صمود أبناء قطاع غزة، واستمرار المسيرات حتى تحقيق أهدافها.

وأكد المجتمعون على أهمية استمرار المسيرات، وضرورة توفير الدعم المعنوي والمادي لذلك، كما ناقشوا سبل دعم أسر الشهداء والجرحى، وتبني شؤونهم الاجتماعية، مؤكدين على الدور الذي تؤديه هذه المسيرات في إعادة بوصلة الأمة العربية والإسلامية باتجاه القضية الفلسطينية.

بدوره، أكد حب الله، دعم المقاومة اللبنانية وفي مقدمتها "حزب الله" للمقاومة الفلسطينية بكل السبل المتاحة، موجّهاً التحية إلى أهل غزة لصمودهم في وجه العدو الصهيوني، وإفشالهم مؤامرات إدارة ترامب، ومثنياً على مواقف (حركة الجهاد الإسلامي) في فلسطين، ودورها الإبداعي في مسيرات العودة.

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