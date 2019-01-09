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العثور على جثة شقيقة حبيب العادلي بالقاهرة.. والشرطة تكشف الحقيقة

العثور على جثة شقيقة حبيب العادلي بالقاهرة.. والشرطة تكشف الحقيقة
رام الله - دنيا الوطن
كشفت الشرطة المصرية، غموض واقعة العثور على جثة سيدة مسنة داخل فيلا خاصة بمنطقة وادي حوف بالقاهرة، وتبين أنها شقيقة وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي.

وتبين أن الوفاة حدثت نتيجة أزمة قلبية، وعدم وجود كسر أو خلع في مداخل ومخارج الفيلا، وما من مؤشر على السرقة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وعثر على السيدة متوفية داخل محل سكنها، بعد تلقي الشرطة بلاغاً من عامل (سوبر ماركت)، يُفيد بتغيب جارته المسنة لأكثر من يوم على غير المعتاد.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ، وبكسر باب الڤيلا عثر على جثة منى محمد عبد الغني، (69 سنة)، ومقيمة بوادي حوف، شقيقة اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق.

وصرحت النيابة بدفنها، بعد أن تبين من التحريات الأولية عدم وجود شبه جنائية.

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