إطلاق نار تجاه الأراضي الزراعية على الحدود الشرقية لشمال القطاع





وبحسب مصادر صحفية، فإن إطلاق النار من قبل جنود الاحتلال، لم يسفر عن أي إصابة بين المواطنين الفلسطينيين في المنطقة.





وتشهد الحدود الشرقية لقطاع غزة، حالة من التوتر الشديد، إثر المواجهات بين الشبان الفلسطينيين، وقوات الاحتلال، في إطار فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار.





رام الله - دنيا الوطنأطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي، المتمركزون في الأبراج العسكرية، مساء اليوم الأربعاء، النار تجاه أراضي المواطنين الزراعية على الحدود الشرقية لشمال قطاع غزة.