اتصالات تحت الطاولة بين واشنطن وبيونغ يانغ





وصدر عن اللقاء إعلان مشترك، أكد فيه الزعيم الكوري استعداد بلاده للتخلي عن الأسلحة النووية مقابل ضمانات أمنية.

رام الله - دنيا الوطنكشف السفير الكوري الجنوبي في واشنطن جو يون-جيه، عن وجود اتصالات بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، تمهد لعقد قمة ثانية بين زعيمي البلدين.وقال السفير جيه: "يبدو أن كوريا الشمالية والولايات المتحدة تجريان اتصالات تحت الطاولة بشأن قمتهما الثانية"، مشيراً إلى أن ترامب وكيم، "يمتلكان إرادة راسخة، لذلك آمل في أن تعقد المحادثات التحضيرية للقمة في المستقبل القريب"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).ولفت إلى أن النتائج التي تحققها سيئول فيما يتعلق بالمفاوضات بين بيونغ يانغ وواشنطن بشأن نزع السلاح النووي والعلاقات بين الكوريتين، "ستحدد بشكل كبير ما إذا كان عام 2018 سيبقى عاماً تحققت فيه تغييرات كبيرة لمستقبل شبه الجزيرة الكورية أم لا".يذكر، أن أول لقاء قمة بين الرئيس الأمريكي والزعيم الكوري الشمالي عقد يوم 12 حزيران/ يونيو في سنغافورة.