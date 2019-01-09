القواسمي لـ (حماس): افعلوا شيئاً مفيداً للشعب الفلسطيني وعليكم أن تخفضوا صوتكم





وقال القواسمي لـ "دنيا الوطن": "هذه الجلسة لا قيمة لها سواء قانونياً أو شعبياً أو وطنياً، وانصحهم بأن تفعلوا شيئاً مفيداً للشعب الفلسطيني"، مضيفاً: "على حماس أن تهدأ وتُخفض من صوتها".





وكانت كتلة حماس البرلمانية، قد عقدت في وقت سابق من اليوم الأربعاء، جلسة لها، والتي صوتت فيها بالأغلبية على مشروع قرار، يقضي برفع الأهلية السياسية عن الرئيس محمود عباس.





يشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا، أقرت قبل نحو أسبوعين، حل المجلس التشريعي الفلسطيني، ودعت إلى إجراء انتخابات تشريعية خلال ستة أشهر، الأمر الذي لاقى رفضاً كبيراً من عدة فصائل فلسطينية على رأسها حركة حماس.

خاص دنيا الوطن - أحمدالعشيعقب أسامة القواسمي المتحدث باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، على جلسة كتلة حماس البرلمانية، اليوم الأربعاء، والتي صوتت فيها على قرار نزع الأهلية السياسية عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس.