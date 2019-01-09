أبو عبيدة: مستقبل المواجهة مع الاحتلال بالضفة ترسمه طعنات الأحرار

جاء ذلك، خلال كلمة مقتضبه له، عبر فضائية (الأقصى) مساء اليوم الأربعاء، مشيراً إلى أن مستقبل المواجهة بالضفة الغربية، ترسمه طعنات الأحرار، ورصاصات الثوار والقابضون على الجمر؛ دفاعاً عن مقدساتهم.





وأوضح أبو عبيدة، أن الضفة الغربية تشكل العمق الحقيقي والبعد الأهم في معادلة المواجهة المستقبلية مع الاحتلال الإسرائيلي.









