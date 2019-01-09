شؤون فلسطينية

الاجهزة الامنية بالضفة تفرج عن المواطنة سهى جبارة

الاجهزة الامنية بالضفة تفرج عن المواطنة سهى جبارة
رام الله - دنيا الوطن
أفرجت الأجهزة الامنية في الضفة الغربية، مساء اليوم الأربعاء، عن المواطنة سهى جبارة، بعد عدة اشهر من الاعتقال.

وبحسب وكالة (الرأي) المحلية، فإن جبارة ستحضر جلسة في محكمة الجنايات الكبرى في نهاية الشهر الحالي؛ للبحث في قضيتها.

يشار إلى أنه تم توقيف جبارة، على ذمة قضية تحقيقية لدى النيابة العامة حيث اسند لها تهم جنائية، وقد شهدت مدة اعتقالها، إضرابا عن الطعام استمر لمدة 27 يوما.

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