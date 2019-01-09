"ليبرمان": حماس انتصرت علينا في جولات القتال الأخيرة

رام الله - دنيا الوطنقال أفيغدور ليبرمان وزير الجيش الاسرائيلي السابق اليوم الاربعاء: "إن حركة حماس انتصرت علينا في جولات القتال الأخيرة"، معللاً ذلك بسياسة "إسرائيل" تجاه قطاع غزة.وأضاف ليبرمان في تصريحات لإذاعة الجيش: "سياسة الحكومة الاسرائيلية بشأن غزة فشلت وإسرائيل استسلمت لحماس، وقدمت انتصاراً لحركة حماس في اخر جولة من القتال".وتابع: "الحكومة الاسرائيلية منحت الحصانة لقادة حماس والفصائل الفلسطينية الذين يدعون إلى قتلنا وليسوا خائفين من أي شيء".