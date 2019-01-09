محيسن: إجراءات حماس بغزة تأتي في اطار فصل القطاع عن الضفة

رام الله - دنيا الوطنأكد جمال محيسن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ان قيام حركة حماس بالافراج عن من اعتقلتهم بتهمة تدمير مقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في قطاع غزة، ما هي الا مسرحية بقرار سياسي لابعاد التهمة عنها.واشار محيسن لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية اليوم الاربعاء ، الى ان ماتقوم به حماس من اجراءات واعتداءات في قطاع غزة يأتي في اطار ضرب المؤسسات الوطنية لتحقيق ما تسعى اليه من فصل القطاع عن الضفة، على حد تعبيره.وشدد محيسن على التمسك بفرص تحقيق المصالحة وانهاء الانقسام على اساس اتفاق 2017 في اي وقت ارادت حماس ذلك، مؤكدا ان حماس لا تريد المصالحة و مصرة على التمسك بنتائج هذا "الانقلاب".