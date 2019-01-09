الصحة: تم استقطاب كوادر فلسطينية تعمل بالمستشفيات الاسرائيلية للعمل بالقطاع الصحي الحكومي

رام الله - دنيا الوطنقال وكيل وزارة الصحة د.اسعد رملاوي إنه تم استقطاب كوادر طبية فلسطينية متخصصة تعمل في المستشفيات الاسرائيلية وبعض الكوادر الفلسطينية التي تعمل بالخارج وكوادر اجنبية الى القطاع الصحي الحكومي تعمل ضمن عقود خاصة ما ادى الى انجاح بعض العمليات النوعية دون الحاجة الى تحويلها مثل جراحة الاعصاب والقلب .واكد رملاوي في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية اليوم الاربعاء ، ان استقطاب هذه الكوادر أدى إلى تقليص كبير في تكلفة التحويلات ما ادى الى تحقيق اكتفاء ذاتي.واشار رملاوي الى انه تم ارسال 35 كادرا الى الخارج للتخصص في الاورام السرطانية 16 منهم الى الاردن و18 الى كوبا ليكونوا جاهزين اثناء بدء مشفى خالد الحسن للاورام السرطانية بالعمل وكذلك الامر مع مستشفى هوجو شافيز للعيون الذي تم البدء باستقطاب مرضى العيون اليه بدلا من تحويلهم .