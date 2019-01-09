شعث: سنقدم طلب الحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة في أول اجتماع لمجلس الأمن

رام الله - دنيا الوطنأعلن نبيل شعث مستشار السيد الرئيس للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية، أنه سيتم تقديم طلب حصول فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة خلال أول اجتماع يُعقد قريبا لمجلس الأمن الدولي.وقال شعث في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية اليوم الاربعاء: "إن القيادة بكل أطرها تتحرك باتجاهات محددة ضد الاستعمار الاستيطاني الصهيوني وضد مشروع ترامب الذي يكرس هذا الاحتلال"، موضحا أنه سيتم إرسال وفود إلى البرازيل منها السياسي والديني للتعاون مع الجالية الفلسطينية هناك من أجل وقف أية نية لحكومة البرازيل بنقل سفارتها إلى القدس.وأشار شعث، إلى أن الحراك متواصل أيضا في غواتيمالا وهندوراس وعدد من دول أمريكا اللاتينية بالتعاون مع الجاليات الفلسطينية والعربية لمنع أي دولة من الإقدام على نقل سفارتها إلى القدس.