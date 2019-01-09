"الإذاعة والتلفزيون": إفراج حماس عن منفذي الهجوم على مقر الهيئة يؤكد تورطها بالجريمة

رام الله - دنيا الوطنأكدت الهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون، أن إفراج حركة حماس العاجل عمّن نفذوا الهجوم على مقر الهيئة في غزة، وبعد أقل من 24 ساعة من اعتقالهم، يؤكد تورطها في هذه الجريمة، وأنها هي وحدها من يتحمل المسؤولية.وقالت الهيئة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء: "إن هذا الافراج السريع عن المتهمين يذكرنا بقرارات محاكم الاحتلال الإسرائيلي ضد جنوده ومستوطنيه ممن ارتكبوا الجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين"، مشددة على أن هذا التشابه يعبر عن عقلية حماس ضد كل ما هو وطني فلسطيني، على حد تعبيرها.وتساءلت: "اذا افترضنا صحّة ما أعلنته حماس حول تورط هؤلاء الأشخاص بجريمة تدمير الهيئة في غزة، فهل عقوبة هذا الجرم السجن لأربع وعشرين ساعة؟، معتبرة أن هذه العقوبة، إن صحت تسميتها بعقوبة، تعطي الضوء الأخضر لمزيد من الاعتداءات ضد الهيئة ومقدراتها وموظفيها، وضد كافة المؤسسات الوطنية في قطاع غزة في المستقبل.وقالت الهيئة: "إن سلوك حماس منذ اللحظة الأولى للاعتداء يوم الجمعة الماضي يدل على تورطها وتواطئها، خصوصا انها سارعت الى تقديم التبريرات للجريمة، وما أقدمت عليه اليوم من الإفراج عمّن اتهمتهم بتدمير المقر يعد دليلا اضافيا على تورط حماس في هذه الجريمة".