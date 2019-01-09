نتنياهو: نستطيع حماية الانتخابات من هجمات الهاكرز

رام الله - دنيا الوطنأعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل على استعداد لإحباط أي تدخل سيبراني في الانتخابات.جاءت أقوال نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، مع "يوآف غالانت"، مضيفاً أن "إسرائيل جاهزة لإحباط أي تدخل سيبراني في الانتخابات، ولا يوجد دولة جاهزة بشكل أفضل من إسرائيل"، بحسب ما جاء على موقع (عكا).يذكر في هذا السياق أن المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، نفى أي تدخل روسيا في أي انتخابات في العالم، كما دعا إلى عدم التطرق إلى تقارير وسائل الإعلام الإسرائيلية.